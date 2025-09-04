Контент с намеком

Блогеры нашли способ обойти запрет на рекламу в заблокированных соцсетях. Речь, в частности, идет об Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). С 1 сентября размещать рекламу там нельзя. В результате инфлюенсеры начали использовать нативные методы: они не называют бренд, говорят намеками либо вовсе не сообщают о товаре, но размещают его в кадре. Собеседники “Ъ FM” на рекламном рынке подтверждают тренд на новый способ маркетинга.

Подобный способ рекламы не новый, нативное продвижение товаров существует давно, отметил в беседе с “Ъ FM” исполнительный директор коммуникационного агентства «Монстарс» Илья Левинсон. Однако предугадать реакцию контролирующих органов невозможно, добавил он: «Многие бренды запрашивают у блогеров нативный формат рекламы, чтобы обойти маркировку, в том числе с помощью ненавязчивого продакт-плейсмента. Есть огромная серая зона с нативными публикациями как от корпораций, так и от среднего и малого бизнеса. Очевидно, что большая часть рынка давно перешла полностью на работу вбелую, с маркировками, которые довольно незаметно встраиваются в ссылки.

Будет ли этого много сейчас? Думаю, да, потому что все захотят продолжить публиковать рекламу в запрещенной социальной сети. С точки зрения объединения ленты, сториз и вертикального контента аналогов ей практически нет. Насколько это набирает популярность, сказать сложно, учитывая, что прошло всего четыре дня. Как на это будет реагировать ФАС, мы узнаем».

Насколько такой вариант рекламы законный? Продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак считает, что четких правил игры пока нет: «Есть определенная проблема: с одной стороны, вроде бы в законе достаточно понятно написано, что является рекламным постом, — это призыв к действиям, определенные слова, акции, распродажи. С другой стороны, там много спорных моментов. Допустим, человек что-то без призыва к действию показывает и рассказывает про какой-то товар, и это стиль его контента.

Допустим, блогер рассказывает про технику Apple, при этом сидит в бренде Nike, а на заднем фоне у него большая коробка от "Золотого яблока". В кадре оказывается целых три бренда. И он, допустим, рассказывает только про Apple. Можно ли считать, что он нарушает закон о рекламе? Чисто в теории подвязать, может быть, можно, если ему реально Apple заплатила за рекламу. С другой стороны, это же не нативная реклама.

Больше всего нюансов возникает как раз с блогерами-обзорщиками, для которых этот тип контента естественный».

За нарушение закона физлицам грозит штраф до 2,5 тыс. руб., должностным лицам — до 20 тыс. руб., а юрлицам до 500 тыс. руб.

