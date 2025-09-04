В Ульяновске увековечат битву с войсками Степана Разина

В Ульяновске установят памятный знак в честь 355-летия битвы с войсками Степана Разина. Инициатива местных жителей получила поддержку главы города Александра Болдакина. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Алексей Мараховец

Градоначальник отметил, что Симбирск (ныне Ульяновск) сыграл важную роль в разгроме восстания Степана Разина. По его словам, памятный знак будет данью уважения и признательности предкам, защитившим город. «Так мы сохраняем память о важнейшем событии в истории нашего края, определившем дальнейшую судьбу не только нашего города, но и всей России»,— подчеркнул господин Болдакин.

Мемориальную табличку установят на здании таможни на улице Пушкарева, 13, рядом с местом, где в 1670 году произошло одно из масштабных сражений между мятежниками Разина и правительственными войсками под командованием князя Юрия Барятинского и симбирского воеводы Ивана Милославского.

Георгий Портнов