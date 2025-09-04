США выделили Lockheed Martin рекордные $9,8 млрд на выпуск ракет для ЗРК Patriot

Сухопутные войска США подписали контракт с Lockheed Martin на $9,8 млрд для производства почти 2 тыс. ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Это рекордная сделка для подразделения Missiles and Fire Control компании, сообщает Reuters.

Lockheed Martin поставит 1 970 ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование. Представитель компании Джейсон Рейнольдс сообщил, что поставки будут осуществляться в течение нескольких лет. Компания увеличивает производство, чтобы удовлетворить растущий спрос. В 2025 году планируется поставить более 600 ракет-перехватчиков.

В августе президент США Дональд Трамп объявил о намерении увеличить поставки вооружений союзникам по НАТО, поддерживающим Украину. Он отметил, что США продают ракеты и технику странам альянса, которые финансируют потребности Киева. Трамп добавил, что заводы в США увеличивают производство систем Patriot и других вооружений.