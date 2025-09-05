«Дальний Восток — это самый быстрорастущий макрорегион страны»

Что сегодня предлагает Дальний Восток для развития бизнеса? Почему местным предпринимателям стоит использовать искусственный интеллект? И как технологии меняют экономику региона? Эти и другие вопросы Илья Сизов обсудил с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным в рамках Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Дальний Восток приобретает особое значение для российских компаний. На ваш взгляд, какие направления корпоративного финансирования в регионе сейчас являются приоритетными?

— В первую очередь рыбная отрасль. Дальний Восток продолжает удерживать ключевую роль в российском рыболовстве, этот регион обеспечивает 70% российской рыбодобычи. «Сбер» пристально следит за тенденциями развития сектора, учитывает значительный объем кредитных обязательств рыбодобывающих компаний. Рыболовы региона имеют задолженность перед «Сбером» порядка 300 млрд руб. В основном это долгосрочные займы на строительство новых рыбопромысловых судов, это механизм так называемых инвестиционных квот, и участие в двух раундах крабовых аукционов. 2024 год был непростым у рыбаков по причине исторически минимальных цен на рыбу и морепродукты, высоких цен на топливо, роста фискальной нагрузки. Все это сократило возможности компаний по реализации инвестиционных проектов. Но в 2025 году мы наблюдаем позитивные сигналы: цены на продукцию немного выросли, а улов красной рыбы превысил прогнозируемый уровень. При этом для экспортеров всегда вызов — это крепкий курс рубля, поэтому здесь снова есть некоторые вопросы. Но в целом отрасль, на наш взгляд, успешно справляется со сложностями.

— Помимо традиционных для Дальнего Востока рыболовства и судостроения, какие новые драйверы развития бизнеса вы видите?

— Туристическое направление. Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал, и мы видим, как эта отрасль активно развивается. В большинстве регионов Дальнего Востока реализуются крупные проекты, соответственно, они требуют инвестиций, но обещают достаточно интересную отдачу и привлечение нового турпотока. Сейчас действует программа поддержки туристических кластеров, на Дальнем Востоке при участии «Сбера» реализуется восемь проектов на сумму 36,6 млрд руб. Две гостиницы уже введены в эксплуатацию. Один из проектов, очень большой, яркий, знаковый, мы финансируем в составе синдиката с ВЭБ.РФ — это создание туристического кластера международного класса, парка «Три вулкана» на Камчатке. Проект подразумевает строительство нескольких гостиниц различной звездности с номерным фондом почти 1,4 тыс. номеров, а также горнолыжный курорт с общей протяженностью трасс около 30 км и геотермальную лагуну. Рассчитываем на открытие курорта в 2029 году.

— Учитывая географическую близость Дальнего Востока к определенным международным внешнеторговым партнерам, хочу спросить про юани и воны. Насколько востребованы расчеты в этих валютах у клиентов? И какие решения у «Сбера» для этого есть?

— Юани очень востребованы и составляют сейчас существенную долю в международных платежах. Но рубль в наших международных платежах занимает большую часть, чем юани. В целом потребность в юанях выросла за последние годы по понятным причинам и продолжает увеличиваться. Что касается вон, то мы пока что не наблюдаем на них спроса. Это скорее все-таки локальная валюта, а мы активно пользуемся общепризнанными международными валютами. И рубль сейчас пользуется тоже достаточно большой популярностью для платежей.

— Есть ли какие-то особенности в том, как дальневосточные предприниматели используют ИИ, если используют его вообще? И насколько необходимо топ-менеджерам обучаться работе с искусственным интеллектом и применять его на практике?

— Конечно, топ-менеджер должен этому обучаться, потому что либо человек освоит эти навыки, либо его место займет другой человек с этими уже базовыми навыками. Поэтому топ-менеджерам предстоит в ближайшее время активное переобучение и активное вовлечение именно в искусственный интеллект.

Сегодня более 100 компаний на территории Дальнего Востока при участии «Сбера» проходят цифровую трансформацию. Мы помогаем клиентам внедрить цифровые технологии для повышения эффективности, скорости, конкурентоспособности. В первую очередь это компании, которые занимаются металлургией, переработкой рыбы, связаны с логистикой, портами, морскими перевозками. Например, интересный кейс — Владивостокский морской торговый порт. Я думаю, что все себе примерно представляют, как выглядит порт: много-много контейнеров, кранов и кораблей. И надо с помощью кранов погрузить контейнеры на корабль и организовать максимально оптимальное распределение контейнеров — задача очень сложная с точки зрения логистики. Естественно, отдельный крановщик или менеджер среднего звена решить ее не может. Приходит на помощь искусственный интеллект, который на 10-15% может увеличить эффективность работы порта.

Есть еще хороший пример — «DNS Девелопмент». Это один из ведущих девелоперов во Владивостоке и Приморском крае. Мы с ними вместе сделали модель, которая оценивает, насколько ликвидна конкретная квартира. Это позволяет устанавливать индивидуальные цены, в том числе на наиболее ликвидные квартиры, так что тоже помогает DNS улучшить свои финансовые показатели.

— Как сейчас меняются стратегии бизнеса на Дальнем Востоке с учетом изменения ДКП?

— Все мы ожидаем снижения ключевой ставки и надеемся, что оно произойдет и будет достаточно существенным. И это окажет самое прямое влияние ан Дальний Восток, потому что в регионе есть большая необходимость в развитии инфраструктуры. При этом в терминах выпуска базовых отраслей (это такой оперативный показатель для ВВП, который используется) Дальневосточный федеральный округ с 2019-го по 2024-й включительно вырос на 24%, по стране этот показатель вырос на 16%. На сегодняшний день Дальний Восток — это самый быстрорастущий макрорегион страны. Но, опять же, требуется большая программа по созданию и обновлению инфраструктуры, а на это нужны деньги. Финансы по ставке, которую мы видим сейчас, работают сложно, можно сказать, вообще не работают. Новых проектов мы тоже не наблюдаем по такой ставке. Соответственно, ожидаем существенного снижения ключевой ставки, что придаст новый импульс развитию инвестиций в Дальневосточном регионе.

— Как может вырасти экономика региона при активном внедрении искусственного интеллекта, современных технологий и развитии инфраструктуры?

— Внедрение современных технологий прибавляет 20-30% каждому предприятию минимум. Это то, что называется низко висящими фруктами, быстрые победы, то, что можно сделать достаточно быстро. Искусственный интеллект дает примерно столько же. Если же проводить глубокую трансформацию, это дольше и сначала затратнее, но потом эффект, конечно, будет в разы выше. Что касается влияния на валовый региональный продукт, то внедрение искусственного интеллекта для Приморского края может дать дополнительно порядка 700 млрд руб. до 2030 года.