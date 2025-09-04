В Дагестане из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности

В компании «Дагэнерго», объявили о переходе на режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для оперативного реагирования на последствия непогоды готовы 173 бригады, в составе которых 678 специалистов, 294 единицы спецтехники и один передвижной резервный источник электроэнергии.

Энергетики напомнили о правилах безопасности во время штормового предупреждения: нельзя приближаться к поврежденным ЛЭП ближе чем на 8 м, и пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Наталья Белоштейн