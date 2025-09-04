Прокуратура предостерегла от срыва сроков строительства улиц в Уфе

Прокурор Демского района Уфы Эльдар Гареев объявил предостережение генеральному директору ООО «Дортрансстрой» о недопустимости срыва сроков строительства улиц Генерала Кусимова и Мечтателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, строительство ведется с отклонением от графика.

Как сообщается на сайте госзакупок, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы в августе заключило контракты на капремонт улицы Кусимова в октябре 2020 года за 709 млн руб. и в декабре 2024 года — улицы Мечтателей за 174 млн руб.

Майя Иванова