В Красноярском крае создали первую в стране конвейерную линию сборки спутников

Красноярский завод по производству спутниковых систем «Решетнев» завершил работу над первой отечественной конвейерной линией сборки. В пресс-службе первого вице-премьера России Дениса Мантурова сообщили, что на линии смогут собирать космические аппараты массой до 300 кг

«Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных элементов»,— отметили в пресс-службе по итогам визита господина Мантурова на Красноярский машиностроительный завод.

На линии будет применяться машинное зрение на базе нейросетей для визуализации процесса сборки. Конвейерное производство поможет сократить сроки сборки космических аппаратов и быстро создавать многоспутниковые группировки на орбите, отметили в пресс-службе.

13 августа в правительстве поставили «Роскосмосу» задачу наладить конвейерное производство спутников до 250 единиц в год. Такой подход, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, даст возможность снизить себестоимость спутников и поддержать внутренний выпуск комплектующих.