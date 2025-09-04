С начала года бюджет Башкирии направил 10,6 млрд рублей на выплаты контрактникам

В первом полугодии министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии выплатило около 10,6 млрд руб. на выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Вооруженными силами России. Такие данные содержатся в отчете об исполнении бюджета Башкирии, утвержденном премьер-министром Андреем Назаровым. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Из ведомственной структуры расходов следует, что на единовременные выплаты контрактникам в этом году запланировано 15,15 млрд руб. В первоначальном утвержденном годовом бюджете объем выплат составлял 14,8 млрд руб.

В поддержку другой категории военнослужащих — бойцам башкирских добровольческих батальонов, служащим более полугода — в общей сложности выплачено 569,6 млн руб. (на год заложено 953,2 млн руб.). 300 тыс. руб. получили мобилизованные и подлежащие призыву граждане, заключившие контракт с Минобороны после 10 ноября 2023 года.

Еще 2,87 млрд руб. (из 6,18 млрд руб. запланированных) минтруд направил на единовременную материальную помощь семьям погибших военнослужащих.

Совокупные расходы министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии в этом году должны составить около 54,9 млрд руб., в первом полугодии израсходовано 30,09 млрд руб. Бюджет раздела «Социальная политика» запланирован в размере 88,99 млрд руб., за шесть месяцев он исполнен на 52,5%.

