В Медногорске ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров

В Медногорске с 4 сентября 2025 года введен режим повышенной готовности. Это связано с природными пожарами. Решение принято на основании постановления администрации. Об этом сообщила мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

За минувшие сутки в Оренбуржье произошли 15 ландшафтных пожаров на площади 800 га и два лесных пожара.

В частности, крупное возгорание было зарегистрировано на востоке региона в районе поселка Идельбаево. Пламя охватило площадь 500 га.

В настоящее время пожар ликвидирован, но ситуацию осложняют сильный ветер и гористая местность. Власти просят жителей сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.

Георгий Портнов