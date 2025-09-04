В Самаре вынесен приговор участникам банды, нападавшей на местных жителей
В Самаре вынесен приговор в отношении двенадцати участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении разбоев, вымогательств, грабежей и насильственного действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года житель Самары привлек 11 своих знакомых, в том числе двух несовершеннолетних, для участия в организованной преступной группе с целью нападения на граждан для завладения их имуществом и деньгами. Участники группы были обеспечены транспортными средствами, а также оружием.
С февраля по июнь 2021 года участниками группы были совершены четыре разбойных нападения и восемь вымогательств, члены банды обогатились на общую сумму более 800 тыс. руб.
Кроме того, в июне 2021 года один из преступников в микрорайоне Крутые Ключи совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другим участникам — от 3 лет 6 месяцев колонии общего режима до 9 лет 4 месяцев колонии строго режима.