В Самаре вынесен приговор участникам банды, нападавшей на местных жителей

В Самаре вынесен приговор в отношении двенадцати участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении разбоев, вымогательств, грабежей и насильственного действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года житель Самары привлек 11 своих знакомых, в том числе двух несовершеннолетних, для участия в организованной преступной группе с целью нападения на граждан для завладения их имуществом и деньгами. Участники группы были обеспечены транспортными средствами, а также оружием.

С февраля по июнь 2021 года участниками группы были совершены четыре разбойных нападения и восемь вымогательств, члены банды обогатились на общую сумму более 800 тыс. руб.

Кроме того, в июне 2021 года один из преступников в микрорайоне Крутые Ключи совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.

Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другим участникам — от 3 лет 6 месяцев колонии общего режима до 9 лет 4 месяцев колонии строго режима.

