Семибратовская библиотека встречает обновленным интерьером

Группа ФИНГО, российский поставщик инновационных решений в газоочистке, помогла Семибратовской библиотеке обновить интерьер. Преобразование коснулось двух помещений — краеведческого уголка и экспозиции «Вещей забытых голоса», где собраны предметы интерьера и домашнего обихода 50-60 годов прошлого века. В результате реновации отштукатурены и покрашены стены, заменен линолеум, установлена новая сантехника, появилась горячая вода.

Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

«Теперь в нашей библиотеке не только уютно, но и по-домашнему комфортно. И за всеми этими переменами стоит невероятная история доброты, ведь преображение нашей библиотеки стало возможным, благодаря финансовой поддержке одного из крупнейших предприятий Ярославской области — Семибратовского завода газоочистного оборудования (входит в Группу ФИНГО). Отдельные слова бесконечной благодарности мы адресуем Заире Курамагомедовне Махачевой, генеральному директору Группы ФИНГО, чье чуткое сердце и любовь к культуре помогли осуществить это доброе дело. Низкий поклон и самая искренняя благодарность бригаде мастеров — сотрудникам завода. Вы сделали это своими руками, а значит, вложили в стены библиотеки частичку своей души. Спасибо за ваш труд!»,— комментирует Ольга Андронова, заведующая библиотекой поселка Семибратово.

Ранее Группа ФИНГО уже оказывала помощь Семибратовской библиотеке в рамках пополнения книжного фонда и по приобретению мебели. Поддержка библиотек сейчас особенно важна, ведь несмотря сокращение числа новых книжных поступлений, количество читателей не снижается. Так в Семибратовской библиотеке их зарегистрировано более двух тысяч, что составляет порядка трети населения поселка.

«Ремонт в библиотеке — это всегда больше, чем просто покраска стен. Это забота, внимание и вера в то, что культура и знания важны»,— добавляет госпожа Андронова.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»