«Аэрофлот» возобновляет рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) в преддверии зимы возобновляет регулярные рейсы на Сейшельские острова и Шри-Ланку. Самолеты начнут летать из Москвы в Маэ (Сейшелы) с 27 сентября, рейсы будут выполняться по средам и субботам. Полеты в Коломбо — крупнейший город Шри-Ланки — начинаются 4 октября, добраться до туда из столицы России можно будет по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщили в «Аэрофлоте».

Для полетов на остров в Сейшелах задействуют лайнеры Airbus A350. Рейсы в Шри-Ланку будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. Компоновка самолетов трехклассная: «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес», отмечают в авиакомпании.

«Аэрофлот» отменил рейсы на Сейшелы в мае 2025 года из-за «производственной необходимости», говорили в компании. Замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасингхе говорил «РИА Новости», что «Аэрофлот» приостановил полеты в Коломбо из-за высокого спроса на полеты внутри России в летний сезон. Политик заявлял, что страна рассчитывает на возобновление прямых рейсов из Москвы.