Клиенты «Т Плюс» могут погасить долги с акцией «Плати — не ПЕНЯй!»

Клиенты ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске смогут избавиться от пени*, если оплатят тепло и горячую воду за август и погасят задолженность**, указанную в квитанции. Оплатить счёт и погасить долги необходимо до 30 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Платёжные документы за август будут доставлены в первой декаде сентября в почтовые ящики, а также на электронные адреса клиентов, выбравших советующий способ.

Для оплаты можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчётно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Акцию «Плати — не ПЕНЯй!» мы проводим в преддверии начала отопительного сезона для того, чтобы помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, что кто-то был в отъезде и не мог внести платёж, у кого-то задолженность возникла по иным причинам. Для того, чтобы с наступлением холодов долги не начали расти в ускоренном темпе, мы рекомендуем сразу после получения квитанции оплатить её, включая ранее сформированную задолженность, а мы спишем накопившиеся пени. Встречайте осень без долгов и пеней!», — призывает Мария Козлова, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

* Не распространяется на пени, взысканные по решению суда. ** Включая услуги отопления и горячего водоснабжения, а также плату за установку общедомового прибора учета, госпошлину и пени по уже полученным решениям суда, а также находящимся на рассмотрении в суде. Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»