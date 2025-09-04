Житель Нижнекамска обвиняется в покупке 10 тысяч пачек сигарет с целью сбыта

Житель Нижнекамска обвиняется в покупке 10 898 пачек немаркированной табачной продукции с целью продажи. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

По версии следствия, местный житель в 2024 году закупил у неизвестных поставщиков и хранил на одном из торговых павильонов Нижнекамска табачную продукцию без обязательной маркировки на сумму более 1,5 млн руб.

Фигурант обвиняется по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере). Подозреваемый признал вину в совершенном преступлении. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Также новое уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных поставщиков.

Марк Халитов