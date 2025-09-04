Бренд Vetements подал в суд на власти США за отказ в регистрации торговой марки

Швейцарский люксовый бренд Vetements обратился в Верховный суд США с просьбой вмешаться в его многолетний конфликт с ведомством по патентам и товарным знакам США, которое отказывается зарегистрировать в стране его торговую марку. Об этом сообщает The New York Times.

Среди поклонников бренда, созданного в 2014 году, издание называет Ким Кардашьян, Рианну, Селин Дион и Мадонну. Тем не менее бренду так и не удалось зарегистрировать свою марку в США. В переводе с французского Vetements — «одежда», а по мнению патентного ведомства, слишком общие понятия не могут получать статус защищенной торговой марки.

По словам адвокатов Vetements, патентные ведомства и суды в США крайне непоследовательны в своих решениях, когда речь идет об иностранных языках. Некоторые марки, такие как Veuve Clicquot («Вдова Клико»), регистрируются, в то время как другие — нет. Почему американская публика не будет переводить Veuve на английский язык, но обязательно переведет Vetements, власти, по мнению авторов жалобы, не объяснили. Отказывая бренду в регистрации торговой марки, говорят адвокаты, они нарушают фундаментальный догмат о том, что торговые марки должны рассматриваться через призму восприятия потребителей.

Верховный суд пока не назначил даты рассмотрения жалобы.

Виктор Буй