Умер младший сын Эрнеста Хемингуэя Патрик

Писатель Патрик Хемингуэй, второй сын писателя и Нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет в своем доме в штате Монтана США, пишет The New York Times (NYT). Его смерть подтвердила Беттина Клингер, представительница семьи Хемингуэев.

Фото: Scott Maguire / AP Сын Эрнеста Хемингуэя Патрик

Патрик Хемингуэй был ближе всего к ремеслу отца. Другой сын писателя Джек был рыбаком, а дочь Глория работала врачом. Патрик Хемингуэй завершил книгу своего отца «Проблеск истины», которую Эрнест Хемингуэй начал во время экспедиции в Африку. Хемингуэй-младший закончил работу над книгой, написал к ней предисловие и опубликовал ее в 1999 году.

Он также написал предисловия к другим изданиям книг своего отца: «Прощай, оружие!» 2006 года, мемуарам «Праздник, который всегда с тобой» 2009 года, «Зеленые холмы Африки» 2016 года. В 2022 году Патрик Хемингуэй опубликовал 120 писем из личной переписки с отцом и назвал сборник «Дорогой папа».

Патрик Хемингуэй отвечал за интеллектуальную собственность своего отца после его смерти. «Я был единственным человеком, которого это, похоже, интересовало, и я обладал уникальной квалификацией», — сказал он в интервью газете Times в 2023 году. По его словам, он всю жизнь гордился, что был с отцом «на одной волне». Патрик говорил в интервью, что никогда не чувствовал себя униженным в тени своего отца.