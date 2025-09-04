МВД: мошенники начали просить установить мессенджеры с хорошим качеством связи

В управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий сообщили о появлении новой схемы мошенничества. Злоумышленники пытаются под разными предлогами уговорить жертву установить для связи «любой мессенджер с хорошим качеством связи».

В МВД отмечают, что такой прием используется для того, чтобы собеседника лучше слышали. «Психологические уловки операторов колл-центров не сработают, если их плохо слышно», — пояснили специалисты. Поэтому мошенники стремятся улучшить качество связи, чтобы повысить эффективность обмана.

Правоохранители подчеркивают, что у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет необходимости переносить общение в мессенджеры. «Запомните главное: когда мошенника плохо слышно, он просит перейти в мессенджер, — добавили в МВД. — Это всегда обман».