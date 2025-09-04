Закрыта крупнейшая в мире пиратская сеть спортивных трансляций Streameast

Международная антипиратская ассоциация «Альянс творчества и развлечений» (ACE) сообщила, что власти Египта в сотрудничестве с ACE пресекли деятельность сети Streameast. Как сообщает ACE, за последний год эта сеть, охватывающая 80 связанных доменов, зарегистрировала более 1,6 млрд посещений, «что делает ее крупнейшей в мире сетью нелегальных прямых трансляций спортивных событий».

Сеть предлагала несанкционированный доступ к матчам ведущих европейских футбольных лиг, включая АПЛ, испанскую Ла Лигу, итальянскую Серию А, немецкую Бундеслигу, французскую Лигу 1. Пиратская сеть также предоставляла незаконный доступ к клубным турнирам УЕФА, а также к международным отборочным матчам ФИФА, УЕФА и Лиги наций.

Помимо футбола Streameast предоставляла доступ к пиратским сайтам с трансляциями матчей НБА и НХЛ, поединков по боксу и ММА, авто- и мотоспорту (включая «Формулу-1» и Moto GP). Трафик в сети Streameast в основном исходил из США, Канады, Великобритании, Филиппин и Германии.

В ходе операции в окрестностях Каира задержаны два человека. У них конфискованы различные устройства, включая ноутбуки и смартфоны, предположительно используемые для управления сайтом, а также наличные и несколько кредитных карт. Следователи также выявили подставную компанию для отмывания рекламных доходов на общую сумму около $6,2 млн и инвестиций в криптовалюту на $200 тыс.

Евгений Хвостик