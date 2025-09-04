Казахстан нарастил поставки нефти в Германию на 18%

Казахстан в августе поставил Германии 190 тыс. т нефти по российскому нефтепроводу «Дружба». Показатель вырос по сравнению с июльским на 18,7%, сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на данные национального оператора «КазТрансОйл».

Согласно ответу компании на запрос агентства, сырье переправлялось по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в пункт сдачи нефти «Адамова застава» в Польше, откуда уже поставлялась в Германию.

По данным «Интерфакс-Казахстан», с начала года Казахстан экспортировал 1,277 млн т нефти. Агентство, ссылаясь на материалы нацкомпании «КазМунайГаз» (куда в том числе входит «КазТрансОйл»), написало, что в 2025 году страна планирует довести объем поставок в Германию до 2 млн т. В 2024 году Казахстан продал ФРГ 1,5 млн т нефти.