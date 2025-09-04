ВС Башкирии оставил депутата Курултая Алексея Локотченко под арестом

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского районного суда Уфы о продлении ареста депутату Курултая Алексею Локотченко, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики. Он останется под арестом до 30 сентября.

По версии следствия, директор юридической компании «РСК» Алексей Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, обвиняемую в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования, заключив контракт на военную службу. Он попросил у нее 10,2 млн руб. якобы для передачи должностным лицам Минобороны России за фиктивное зачисление в добровольческий отряд, полагают в СКР. Депутат, неоднократно посещавший зону СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Во время передачи первой части суммы в размере 5,2 млн руб. задержали с поличным сначала посредника, а затем и депутата.

Алексей Локотченко вину не признает. Ранее он участвовал в СВО и получил ранение.

Майя Иванова