Стоимость баранины в Удмуртии увеличилась почти на 3% за неделю

Средняя стоимость баранины в Удмуртии увеличилась почти на 3% за прошедшую неделю, до 731,4 руб. за 1 кг. Это следует из данных Удмуртстата. Мясо говядины в цене не изменилось — около 688 руб. Свинина, напротив, подешевела на 0,52%, до 375 руб. Охлажденные и замороженные куры снизились в цене на 1,8%, до 183,1 руб.

За неделю изменились цены на молочную продукцию. Средняя цена 1 кг сливочного масла уменьшилась за неделю на 0,2%, до 1,6 тыс. руб. Пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало почти на 0,4%, до 83,7 руб. Творог подешевел примерно на 1%, до 393,1 руб.

Средние цены на гречку и водку по итогам прошлой недели составили 53,67 руб. за 1 кг (+0,95%) и 793,5 руб. за 1 л (-0,38%) соответственно.

Стоимость топлива изменилась на сотую долю процента. Цена бензина марки АИ-92 составила 57,47 руб. за 1 л, АИ-95 — почти 62,1 руб., АИ-98 и выше — 87 руб.