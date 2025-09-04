Рекламу фитнес-клуба «Спортхолл» признали незаконной

Пермское УФАС России признало незаконной рекламу фитнес-клуба «Спортхолл». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба одного из жителей Перми на нежелательную рекламу услуг фитнес-клуба «Спортхолл», полученную на номер телефона абонента в мессенджере Whatsapp без его предварительного согласия. Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством мессенджеров, при отсутствии предварительного согласия адресата на ее получение.

Установлено, что распространителем спам-сообщений является ООО «Компания Грейт». Пермское УФАС признало рекламу ООО «Компания Грейт» нарушающей закон о рекламе. Распространителю спама грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.