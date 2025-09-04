В Самарской области на трассе М-5 временно ограничат движение грузовиков

Движение грузового транспорта будет временно прекращено на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области в пятницу, 5 сентября. Ограничение будет действовать на участке дороги с 985 по 1034 км с 05:00 до 23:00 (Msk). Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Движение закроют из-за ремонта проезжей части. Для бесперебойного движения транзитного транспорта предлагается использовать пути объезда по дорогам М-7 «Волга», А-151 Цивильск —Ульяновск, подъезд к Ульяновску от М-5 «Урал», а также через трассы Р-229 Самара — Волгоград (за исключением участка на 38 км), Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

Георгий Портнов