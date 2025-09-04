В Оренбуржье производителя пива будут судить за уход от налогов
В Орске завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа в крупном размере. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Следствием установлено, что в 2025 году руководитель общества, основным видом деятельности которого является производство пива, с целью избежать принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам, путем производства расчетов через третьих лиц сокрыл от налогового органа денежные средства в сумме свыше 4 млн руб.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.