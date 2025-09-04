Татарстанец подозревается в убийстве с использованием поджога дома в Лениногорском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.

Ночью первого сентября во время тушения горящего дома было обнаружено тело 52-летней женщины. По версии следствия, 51-летний сожитель сестры погибшей в состоянии алкогольного опьянения поджег веранду дома потерпевшей, после чего скрылся. Женщина с трудом передвигалась и не смогла вовремя выбраться из горящего здания и погибла.

Было возбуждено уголовное дело по «е» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). В скором времени следствие передаст дело в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

Марк Халитов