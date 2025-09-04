В Астрахани директор УК пойдет под суд за мошенничество при капремонте

Советский районный суд Астрахани рассмотрит в отношении директора управляющей организации уголовное дело о мошенничестве при проведении капремонта (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант заключил с собственниками одного из многоквартирных домов Советского района Астрахани договор подряда на капремонт фасада на 1,35 млн руб. Далее он указал в актах выполненных работ ложные данные, после чего получил оплату в полном объеме. Выяснилось, что фактически не выполнены работы на более чем 736 тыс. руб.

Фигурант в полном объеме возместил причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов