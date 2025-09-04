В Екатеринбурге к 2045 году вдоль реки Исток появится новая набережная

В Екатеринбурге обустроят набережную вдоль реки Исток, сообщили в мэрии. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект, который охватит участок от дороги к аэропорту Кольцово до Сибирского тракта.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Под новую прогулочную зону в Октябрьском районе выделено 3,5 гектара земли. Она протянется вдоль 771,4 метра акватории и соединит две магистрали»,— говорится в сообщении.

Новая территория отдыха будет доступна жителям Кольцово и прилегающих районов. Реализация проекта запланирована до 2045 года.

Полина Бабинцева