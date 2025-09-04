Минфин: проблем с проведением трансграничных расчетов сейчас нет

Министерство финансов, некоторые кредитные организации и представители реального сектора не видят сейчас проблем в проведении международных расчетов. Об этом заявили участники профильной сессии ВЭФ-2025

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Яковлев

«Я считаю, что это не проблема уже сейчас»,— сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев (цитата по «Интерфакс»).

Член правления ВТБ Ольга Баша на сессии заявила, что санкции способствовали развитию альтернативных систем расчетов. «Как китайский иероглиф "проблема — это всегда возможность",— сказала она.— Спасибо, отключили SWIFT, забыли мы доллар, да и хорошо». Зампред банка ПСБ Михаил Дорофеев также высказал мнение, что Россия приспособилась к ограничениям.

«Мы крайне креативны, устойчивы и изворотливы»,— сказал гендиректор УК «Полюс» Алексей Востоков. При этом вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции ГМК «Норильский никель» отметил, что «у банков проблем нет, только у реального сектора». Он предположил, что на полное решение проблем с международными расчетами уйдет еще два года.