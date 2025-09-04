WP: Европа хочет разместить на Украине «демонстрационные» войска вдали от фронта

Разрабатываемый «коалицией желающих» план по гарантиям безопасности Украины предполагает размещение европейских войск вдали от линии фронта в качестве «демонстрационного» элемента сдерживания. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, обсуждается и обеспечение безопасности в небе над Украиной, а также «регенерация» ресурсов украинской армии и обучение ВСУ. Ключевую роль в реализации этого плана будут играть США в части разведывательной информации, а также передачи средств наблюдения, командования и контроля и противовоздушной обороны.

Как пишет WP, европейские и украинские власти считают необходимым заморозить конфликт по линии фронта, в то время как за прекращением огня можно будет следить при помощи спутников, миротворцев ООН или наблюдателей из тех стран, которых «Россия считает более дружественными». На следующем этапе, согласно планам европейцев, военнослужащие из Европы под руководством Франции и Великобритании будут размещены «в ключевых точках: в центрах городов или портах».

4 сентября «коалиция желающих» — европейские страны, готовые поучаствовать в обеспечении безопасности Украины — проводят встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. В переговорах участвовал и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, но, как и планировалось, он покинул встречу спустя 20 минут. Он вернется, когда участники обсуждений позвонят Дональду Трампу.

Лусине Баласян