ЕС выделил Молдавии дополнительные €18,9 млн

Европейская комиссия выделила Молдавии дополнительно €18,9 млн в рамках программы реформ и экономического роста, сообщается на сайте ЕК. Общая сумма поддержки в рамках программы на 2025-2027 годы может достичь €1,9 млрд.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила приверженность Молдавии европейскому пути и прогресс в реформах. ЕС намерен поддерживать страну на каждом этапе ее движения к евроинтеграции.

Параллельно с финансовой помощью ЕС поощряет бизнес инвестировать в Молдавию. Европейская комиссия объявила конкурс для предприятий ЕС и Молдавии с целью привлечения трансформационных частных инвестиций. Этот шаг направлен на расширение доступа страны к единому европейскому рынку.