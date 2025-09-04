Минтранс не исключает снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Министерство транспорта России прогнозирует, что по итогам 2025 года грузооборот морских портов останется на уровне 2024 года или немного снизится. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Пошивай на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Мы либо останемся в рамках прежнего года, либо у нас будет небольшое снижение за счет того, что с углем есть некоторое падение,— сказал господин Пошивай (цитата по «Интерфакс»). — Поэтому мы взяли за цель грузооборот прошлого года и будем к этому стремиться».

По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот в январе-июле уменьшился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 498,8 млн тонн. В 2024 году грузооборот морских портов снижался на 2,3%, до 886,3 млн тонн год к году.