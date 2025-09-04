Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поручил построить новые ГЭС на Дальнем Востоке

Новые крупные гидроэнергетические объекты должны появиться на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам главы государства, гидроэнергетический потенциал региона развивается недостаточно. Важность работы в этом направлении президент связал с необходимостью сохранения и создания профессиональных компетенций «школы энергетики», которой Россия, по словам Владимира Путина, «всегда славилась» (цитаты по Telegram-каналу Кремля).

Президент также обратил внимание на такие положительные эффекты развития гидроэнергетики как водоснабжение территории и противодействие паводкам, что «крайне актуально» для Дальнего Востока.

