Джонни Депп пережил забвение

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о возвращении актера в рекламу аромата Dior Sauvage после периода общественного осуждения и судебных разбирательств.

Звезда Голливуда вернулся в рекламный контент бренда Dior. Профильные паблики отметили, что актер как ни в чем не бывало стал героем ролика, посвященного концентрированному аромату Sauvage Elixir. И сам парфюм, и герой его промо-кампании не новы для публики — Депп стал лицом ароматов этой линейки в далеком 2015-м. Но затем последовал громкий бракоразводный процесс с Эмбер Херд, которая заявила в суде о зафиксированных фактах насилия в семье. Крупные кинокомпании тогда расторгли контракт с главным голливудским пиратом. Но модный дом Dior выбрал другой сценарий, сохранив партнерство и лишь взяв небольшую паузу в рекламных активностях.

Считаю, что это партнерство должно войти в учебники. К слову, студенты, изучающие маркетинг в вузах, уже приходили ко мне обсудить культуру отмены на примере Джонни Деппа. Важно напомнить, что в 2019-м Dior пришлось даже удалять видео с актером, потому что реклама парфюма с названием «дикарь» не устроила американскую публику — в соцсетях разгорелся скандал вокруг использования в рекламе образа «коренных жителей Америки». И вот новый камбек в соцсетях бренда. В кадре чуть более уставший, чем прежде, но такой привычный Джонни Депп задумчиво сидит в каньоне и смотрит то на закат, то на разгуливающую рядом пуму. И произносит: «В дикой природе все всегда перед тобой».

Восхитительна уверенность Dior в сущности и ключевых сообщениях бренда парфюма, потрясающая приверженность партнерству даже в кризисы. Думаю, во времена стремительной трансформации информационного пространства такая стабильность подсознательно подкупает лояльных клиентов компании, особенно старшее поколение ценителей традиций. Другой вариант — холодный расчет. Еще в 2022-м, на фоне громкого судебного разбирательства Деппа и Херд, Sauvage стал вторым по популярности ароматом в мире по поиску в Google (после Baccarat Rouge 540). И в этом году аромат оставался в лидерах по продажам в консервативной мужской парфюмерии и во Франции, и в Италии.

