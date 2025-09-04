Бытовой ИИ

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие новинки представили бренды Samsung, LG, Haier и другие.

Официальный старт всемирной выставки бытовой электроники IFA в Берлине намечен на пятницу, 5 сентября. Но уже за два дня до начались первые презентации и анонсы участников салона. Основное количество новостей еще впереди, однако уже по первым сообщениям становится понятно, что тема искусственного интеллекта одна из ключевых теперь и для этого мероприятия тоже.

Samsung представила концепцию AI Home: Future Living, Now, которая объединяет устройства через платформу SmartThings. К примеру, функция AI Wash+ в новой стиральной машине вендора анализирует вес белья, степень загрязнения и тип ткани. В зависимости от этих параметров автоматически регулирует время стирки, расход моющих средств и алгоритмы циркуляции воды. Это позволяет заметно повышать энергоэффективность машинки. LG в рамках своей концепции AI Appliances Orchestra внедрила в свой робот-пылесос ИИ-чип. Он позволяет аппарату в реальном времени визуально распознавать грязь, пыль и категории препятствий. Смысл похожий — адаптировать мощность и маршрут движения для более эффективного расхода энергии.

Машинное обучение в обновленной платформе hOn от Haier анализирует паттерны потребления энергии и точно прогнозирует обслуживание устройств. Также система по фотографиям грязного белья может подбирать циклы стирки или после сканирования содержимого посудомоечной машины оптимизировать загрузку. Более 70% устройств Haier интегрированы в единую экосистему. Вообще в индустрии прослеживается тренд на подобное развитие и обогащение традиционных бытовых приборов сенсорами и умными алгоритмами. У бренда Asko, например, впереди анонс инновационных решений в духовках, холодильниках и стиральных машинах.

Казалось бы, где, как не в компьютерах, должны применять актуальные ИИ-технологии. Представленная среди прочих новинок Acer модель ноутбука Swift Air 16 с процессорами AMD Ryzen AI 300 обеспечивает более 40 трлн операций в секунду через нейронный процессор. А сертификация Copilot+ PC позволяет устройству выполнять генерацию изображений, улучшать видеозвонки и создавать субтитры без онлайн-подключения. И это лишь малая часть событий за пару дней до официального открытия всемирной выставки бытовой электроники IFA.

Александр Леви