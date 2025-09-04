Стоматологические поликлиники Ярославля и Рыбинска объединят

В Ярославской области объединят стоматологические поликлиники Ярославля и Рыбинска. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Решение принято для устранения несогласованности в работе врачей и профильных служб, а также для сокращения дефицита специалистов. Как сообщили в министерстве, жители Ярославля жалуются на трудности с записью к врачам, платные услуги и длительное ожидание. За последние 2,5 года в министерство здравоохранения поступило около 250 обращений по этим вопросам. Особое недовольство вызывают случаи некорректного отношения к пациентам.

Руководить объединенными поликлиниками будет Руслан Степанов, который ранее руководил детской стоматологической поликлиникой №2 и около 20 лет был главным внештатным детским стоматологом.

Антон Голицын