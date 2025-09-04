Bloomberg: в ЕС обеспокоены подготовкой России к новому наступлению на Украине

Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украину, пишет Bloomberg. Источники издания заявили, что на прошлой неделе официальные лица Германии и Франции обсуждали «сосредоточение российских войск у Покровска».

Издание указывает, что взятие города «откроет путь российскому наступлению на гораздо более крупные Краматорск и Славянск».

Собеседники Bloomberg заявили, что нынешняя встреча «коалиции желающих» в Париже, вероятно, будет направлена на подведение итогов переговоров на европейском уровне о гарантиях безопасности для Украины. По словам источников, европейцы хотят потребовать от США взять на себя конкретные обязательства и подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России.

Ряд лидеров приехали во французскую столицу лично, в том числе в Париж прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Некоторые присоединяются к обсуждению в формате видеоконференции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала встречу очень важной. Она написала в Х, что одна из задач — «создать для Украины мультинациональные силы, поддерживаемые США».