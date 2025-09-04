Суд наказал жительницу Балакова за хищение бюджетных средств

В Вольске Саратовской области суд вынес приговор в отношении 39-летней жительницы Балакова, представительницы ООО, по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с июля по август позапрошлого года фигурантка обманным путем похитила свыше 280 тыс. руб. бюджетных средств, принадлежавших администрации г. Шиханы. Деньги предназначались для капремонта кровли здания МДОУ «Детский сад № 1 «Звездочка» в рамках реализации программы «Развитие системы дошкольного образования».

Свою вину фигурантка не признала. По решению суда она получила штраф в 250 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании ущерба.

Павел Фролов