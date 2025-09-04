В КЧР следователи начнут новую проверку обстоятельств смерти женщины в 2010 году

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжить ранее приостановленное расследование уголовного дела по факту смерти женщины в ауле Кубина Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К правоохранителям обратилась жительница региона, которая выразила несогласие с результатами установления обстоятельств смерти ее 77-летней родственницы. Тело женщины с многочисленными травмами обнаружил в феврале 2010 года в ее доме.

«Заявительница полагает, что к преступлению причастен мужчина, ранее судимый за покушение на совершение противоправных действий в отношении погибшей. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев