В Перми выставлен на продажу складской комплекс «А.В.Т.-Спорт»

В Перми выставили на продажу складской комплекс с участком по ул. Куйбышева, 115б, объявление размещено на сайте «Авито». По этому адресу находятся здания группы компаний «А.В.Т.-Спорт» — местного производителя спорттоваров. Согласно объявлению, здания в составе комплекса имеют площадь 3 тыс. кв. м, а участок под ними — 1,8 га. Часть помещений отапливаемые (218,4 кв. м), а часть холодные (2,8 тыс. кв. м). Стоимость лота — 237 млн руб. Продажей объекта занимается АН «Ника».

По данным 2ГИС, на ул. Куйбышева, 115б, находится магазин спортивной сети «А.В.Т.-Спорт». Рядом, по ул. Куйбышева, 115б/3, работает турагентство «А.В.Т.-Трэвел», а по ул. Куйбышева, 115б/2 — обувная фабрика группы Trek (ООО «Трек»).

Помимо продажи комплекса на ул. Куйбышева, «А.В.Т.-Спорт» закрывает магазины своей розничной сети. В частности, 7 сентября станет последним рабочим днем одного из двух оставшихся магазинов компании по шоссе Космонавтов, 186. После этого в городе останется только один отдел, по ул. Куйбышева, 115б. Кроме того, сноса здания на шоссе Космонавтов, 186, в суде требует администрация Индустриального района Перми. Всего сеть состояла из пяти магазинов (дополнительно к упомянутым — на ул. Юрша, 84, ул. Писарева, 29, и ул. Маршала Рыбалко, 95, но они закрылись в прошлом году).

Пермский холдинг «А.В.Т.-Спорт» принадлежит Алексею Тарасенко. Согласно сайту «А.В.Т.-Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги).