Кассационный суд признал законным отказ в увольнении главы Кочево

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил без изменения решение Кочевского районного суда, отказавшего прокуратуре в требовании досрочной отставки главы Кочевского округа Александра Юркина. Постановление кассационной инстанции было принято 2 сентября. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Александр Юркин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Юркин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура подала административный иск с требованием увольнения господина Юркина 21 ноября 2024 года. Основанием для этого стал отказ местной думы отправить главу округа в отставку из-за выявленных прокуратурой нарушений антикоррупционного законодательства. Речь шла об истории 2022 года, когда прокурор указал Александру Юркину, что в действиях его заместителя Светланы Петровой «есть конфликт интересов и личная заинтересованность». Якобы она принимала невыполненные работы по муниципальным подрядам. Прокуратура посчитала, что господин Юркин, зная о противозаконной деятельности своего заместителя, не предпринял мер по устранению выявленных нарушений. В октябре 2024 года прокурор округа потребовал, чтобы местные депутаты отправили главу округа в отставку, однако представление было отклонено без объяснения причин.

Проиграв в суде первой инстанции, прокуратура подала апелляцию, которую отклонил Пермский краевой суд. Законность решения подтвердила и кассационная инстанция.

22 июля 2025 года Александр Юркин был задержан сотрудниками СКР по подозрению в превышении полномочий. На следующий день Дзержинский суд Перми отправил его под домашний арест. По версии следствия, глава Кочево дал указание своим подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму около 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Еще до совершения сделок местную администрацию уведомило об этом краевое управление по реализации жилищных программ. В СУ считают, что преступление господин Юркин совершил «из иной личной заинтересованности», с целью освоить выделенные деньги. В итоге это повлекло нарушение интересов государства, а также прав сирот на получение жилья.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Кочевского округа является первый заместитель руководителя территории Олег Кучевасов.