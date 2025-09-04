Следствие начало проверку после гибели человека при пожаре в Волгограде

Следственный отдел по Кировскому району Волгограда приступил к проверке по факту гибели мужчины при пожаре в квартире одного из домов на ул. Губкина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Пожар произошел ночью сегодня, 4 сентября. Согласно предварительным сведениям, когда произошло возгорание, в квартире находились супруги. С экстренными службами связались соседи.

Женщину увезли в лечебное учреждение с отравлением угарным газом, а ее супруг не выжил. Специалисты предполагают, что к пожару привела неисправность бытового электроприбора.

Павел Фролов