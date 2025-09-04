«Еще один плюсик ставим за физические кнопки включения подогрева сидений»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем автомобиль отличается от Jetour X70 Plus, также принадлежащего концерну Chery.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Многие удивляются, зачем китайским автомобильным концернам столько брендов, которые, на взгляд непосвященных, только путают покупателя. Причин множество. Главная — это неписанный закон рыночной экономики, по которому расширение ассортимента продукции ведет к увеличению продаж. То есть одного и того же товара под разными именами ты можешь продать больше. Но справедливости ради надо сказать, что китайские автомобили одного концерна, но разных марок отличаются не только шильдиками. Вот, например, продукция Soueast существенно отличается от Jetour. Оба бренда принадлежат концерну Chery, но если второй адресован путешественникам, то первый — «городским гедонистам», как уверяют нас релизы. И это не только слова.

Неудобство кресел китайских машин — общее место. В кроссовере Soueast S07 их постарались сделать максимально удобными и по форме, и по набивке. Еще один плюсик ставим за физические кнопки включения подогрева этих сидений. Многим, особенно гедонистам, лень по любому поводу лезть в меню на дисплее. Еще в Soueast S07 в отличие от его близкого родственника, кроссовера Jetour X70 Plus, есть третий ряд сидений. Попасть на него можно только с правой стороны машины, и для детей, которые там усядутся, нет USB-портов для подзарядки гаджетов. Но, во-первых, детей безопаснее сажать со стороны тротуара, а во-вторых, пусть книжки читают. Как мне сказал один знакомый, запрет на звонки в мессенджерах заставит нас снова писать текстовые сообщения, а значит, поспособствует грамотности письма.

Что еще? Коробка, между прочим, не вариатор и не робот, а классический «автомат». Есть полный привод, который в городе вроде бы не очень нужен. Но не будем забывать, что автомобиль для многих из нас — это предмет гордости. В этом контексте полный привод важно просто иметь. И еще автомобиль должен выглядеть модно. Светящаяся полоска оптики на передней части Soueast S07 делает кроссовер похожим на сверхпопулярные у нас Lixiang, что в целом неплохо. Так что, когда марок целая коллекция, это скорее здорово, чем наоборот.

Дмитрий Гронский