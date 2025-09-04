Призывы некоторых членов израильского правительства к фактической аннексии Западного берега реки Иордан вызвали оживленную реакцию в мировых СМИ. Многие обозреватели уверены, что такие планы могут привести к гуманитарной катастрофе и ухудшат отношения Израиля даже с теми арабскими странами, которые выступали за дипломатический диалог.

Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич считает необходимой аннексию Западного берега

Министр финансов Израиля призывает к аннексии 82% территории Западного берега Иордана

Бецалель Смотрич, главный идеолог израильского правительства, считает, что больше не должно быть никакого «палестинского коллектива». Теперь он давит на премьер-министра Нетаньяху, чтобы аннексировать большую часть Западного берега Иордана. Израиль планирует строительство новых — незаконных согласно международному праву — поселений на Западном берегу Иордана. Правоэкстремистский министр финансов Израиля Бецалель Смотрич идет еще дальше: он добивается аннексии Израилем 82% территории Западного берега Иордана.

Говоря о планах таких стран, как Франция, Бельгия и Канада, признать Палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, он назвал это «франко-исламской конференцией». Бецалель Смотрич — главный идеолог израильского правительства. Он гомофоб, религиозный фундаменталист, заклятый враг палестинцев — и он доминирует в израильском правительстве.

ОАЭ предупреждают Израиль: аннексия Западного берега станет «красной линией»

Объединенные Арабские Эмираты предупредили Израиль, что аннексия оккупированного Западного берега станет «красной линией», которая серьезно подорвет «Cоглашения Авраама» по нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Лана Нуссейбе, заместительница министра иностранных дел ОАЭ, сообщила, что соглашения направлены на поддержку палестинцев и их «законного стремления к независимому государству».

ОАЭ, Бахрейн и Марокко признали Израиль в соответствии с «Cоглашениями Авраама», заключенными при посредничестве США во время первого срока Дональда Трампа. Таким образом был нарушен арабский консенсус, согласно которому отношения с Израилем следует отложить до момента создания палестинского государства. Соглашения были восприняты как дипломатический триумф Трампа, который во время своего второго срока надеется убедить Саудовскую Аравию также нормализовать отношения с Израилем и еще больше ослабить свою региональную изоляцию.

Палестинцы в секторе Газа опасаются полного изгнания на фоне нового наступления Израиля

В то время как бомбы и снаряды обрушиваются на крупнейший город Газы, а Израиль обещает новое карательное наступление, палестинцы в городе парализованы страхом, не зная, как и когда им спасаться и вернутся ли они вообще в свои дома. Израиль объявил город Газа зоной боевых действий. Военные разрабатывают планы по его захвату в рамках кампании по принуждению «Хамаса» к подчинению. Некоторые части города уже считаются «красными зонами», откуда палестинцам было приказано эвакуироваться в преддверии ожидаемых ожесточенных боев.

Это держит в напряжении жителей, многие из которых только недавно вернулись в город после первого этапа войны между Израилем и «Хамасом». Учитывая, что израильские бульдозеры сравняют с землей оккупированные кварталы, а израильские лидеры поддерживают массовое переселение палестинцев из Газы, выезд из города может означать уход навсегда. На переезд нужны тысячи долларов, а найти место для палатки на перенаселенном юге кажется невозможным. Но местные жители говорят, что оставаться на месте может быть просто опасно для жизни.

Смотрич: если Палестинская администрация поднимет голову, мы уничтожим ее, как «Хамас»

Министр финансов предлагает распространить суверенитет Израиля на 82% Западного берега и оставить 18% под палестинским контролем, провозглашая, что (это даст.— “Ъ”) «больше территории и меньше арабов», и осуждая нерешительность Израиля. В среду министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предупредил, что Израиль уничтожит Палестинскую администрацию, если та «поднимет голову» или попытается атаковать, сравнив любую угрозу с войной с «Хамасом». Он также призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху установить суверенитет Израиля над Западным берегом. Он назвал этот шаг превентивной мерой, чтобы остановить создание Палестинского государства: его он охарактеризовал как потенциальное «террористическое государство», которое могло бы оставить Израиль в, как он сказал, «границах Аушвица».

Свирепые и безжалостные: израильские поселенцы начинают действовать

Целый ряд израильских министров предлагают разные варианты, начиная «символической» аннексией некоторых поселений до установления суверенитета Израиля над 82% территории Западного берега, что оставит главные палестинские города в изолированных анклавах. «Нетаньяху не хочет слишком сильно раскачивать лодку и рад, если вариант аннексии будет нависать в качестве угрозы без принятия четкой стратегии в этом вопросе. Как он делает и в отношении Газы»,— говорит один из чиновников. Даже если Израиль колеблется в вопросе аннексии, позволяя его крайне правым партнерам диктовать, что и как делать в Газе и на Западном берегу, господин Нетаньяху уже сейчас несет бедствие палестинцам и ставит крест на их надеждах на создание будущего государства.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик