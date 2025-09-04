«Искусство ИИ объединяет повторяющийся набор тематических проблем»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие течения выделили эксперты ARTnews.

На протяжении нескольких программ «Арт и факты» я излагал вам взгляды западных коллег-искусствоведов на развитие современного искусства в первой четверти XXI века. Они выделили девять направлений или течений в совриске, которые, по их мнению, являются определяющими в мировом арт-процессе. Перечислю. Первое — «Искусство, основанное на исследованиях». Второе — «Социальная практика». Третье — «Цифровая фотография». Четвертое — «Пост-интернет искусство». Пятое — «Биоарт». Шестое — NFT. Седьмое — «Фигуративная живопись». Наконец, сейчас я расскажу о восьмом тренде — это «Искусство искусственного интеллекта» (Artificial Intelligence Art). И о девятом — Fiber Art, что можно перевести как «Текстильное искусство».

Искусство искусственного интеллекта, генеративное искусство, алгоритмическое искусство — этот новейший синтез искусства и технологий имеет множество названий и использует еще больше подходов. Некоторые художники вообще не используют ИИ в своей практике, а скорее берут технологию и лежащие в ее основе философии, такие как трансгуманизм или технооптимизм, в качестве темы своих работ. Искусство искусственного интеллекта объединяет не столько эстетика, сколько повторяющийся набор тематических проблем: вопросы о предвзятости, наше меняющееся понимание авторства, влияние коллективного творчества и гиперкапиталистический этос, который лежит в основе всего этого.

С текстилем будет немного проще. Вот что пишет критик: «Абстрактное плетение, завязанные узлом скульптуры, выразительные корзины, мохнатые настенные ковры — все это выходит из мастерских художников и музейных запасников, придавая столь необходимую теплоту и сложность выставочным пространствам». Искусство волокна достигло своего нынешнего статуса благодаря знаковым выставкам, таким как «Скульптура волокна 1960—настоящее время» в ICA Boston в 2014 году и «Иностранцы повсюду», которая принесла текстильному искусству заметное место на Венецианской биеннале 2024 года.

Дмитрий Буткевич