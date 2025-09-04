Путин заявил о почти тысячелетнем запасе угля на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.

«Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать»,— сказал президент на совещании по развитию дальневосточного топливно-энергетического комплекса.

Министр энергетики Сергей Цивилев, в свою очередь, заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что запасов угля в стране хватит еще примерно на 500 лет. По его словам, сейчас в стране есть 274 млрд тонн угля в запасе.

Президент России прибыл на Дальний Восток, где проводится Восточный экономический форум (ВЭФ-2025). В соответствии с рабочей программой, глава государства встретится с иностранными гостями и примет участие в совещании по развитию Дальневосточного федерального округа.