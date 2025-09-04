Новый штамм коронавируса «Стратус» зафиксирован в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Стратус» является разновидностью штамма «Омикрон», быстро распространяется, однако не утяжеляет заболевание и не приводит к росту числу госпитализаций, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре не назвали точное число заболевших, однако добавили, что «Стратус» начал вытеснять другие штаммы коронавируса по всей России.

Владимир Зубарев