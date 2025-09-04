Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Учащиеся аварийной томской школы будут заниматься в акушерском пункте

Томская прокуратура предъявила иск администрации Каргасокского района, где из-за аварийного состояния школы дети вынуждены заниматься в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Как рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Емельянова, прокуратура настаивает, чтобы местные власти обеспечили право школьников из поселка Молодежный на получение образования.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, проверка установила, что здание Среднетымской средней общеобразовательной школы в поселке Молодежный является аварийным. В этой связи три десятка учащихся в учебном году будут обучаться в специально приспособленных для этих целей помещениях ФАП.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю томского управления СК Андрею Щукину возбудить уголовное дело о нарушениях прав школьников в поселке Молодежный Томской области.

Илья Николаев

Новости компаний Все