Учащиеся аварийной томской школы будут заниматься в акушерском пункте
Томская прокуратура предъявила иск администрации Каргасокского района, где из-за аварийного состояния школы дети вынуждены заниматься в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Как рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Емельянова, прокуратура настаивает, чтобы местные власти обеспечили право школьников из поселка Молодежный на получение образования.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По информации прокуратуры, проверка установила, что здание Среднетымской средней общеобразовательной школы в поселке Молодежный является аварийным. В этой связи три десятка учащихся в учебном году будут обучаться в специально приспособленных для этих целей помещениях ФАП.
Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю томского управления СК Андрею Щукину возбудить уголовное дело о нарушениях прав школьников в поселке Молодежный Томской области.