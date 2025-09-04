Кравцов одобрил запуск платформы госзакупок для школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что предложенная цифровая платформа для школьных госзакупок освободит педагогов от бюрократии. По его словам, на платформе можно выбрать проверенное и нужное оборудование, и оно приедет в школу, больше не придется тратить силы и время на поиски и оформление закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Речь идет про разработанную Wildberries & Russ и ГК «Просвещение» цифровую платформу. Она создана как отдельная система, вне маркетплейса, но использует наработки, опыт и механизмы WB. Пилотным регионом стала Рязанская область. Там через платформу уже осуществлено восемь госзакупок.

Сергей Кравцов на сессии ВЭФ-2025 пояснил, что сейчас одна из главных проблем российской школы — отсутствие стандартов оснащения учебных классов. Каждый регион или даже учебное учреждение, по его словам, закупает оборудование по своему усмотрению. Предложенная платформа, сказал он, поможет решить эту проблему.

Господин Кравцов отметил, что сегодня в стране функционируют до 2 тыс. фирм-перекупщиков, которые перепродают необходимое оборудование школам с наценкой, доходящей до 300%. Критика предложенной цифровой платформы, по его словам, идет именно от перекупщиков. «Я знаю, кто ругает,— сказал он на ВЭФ. — Это те перекупщики, которые просто зарабатывают очень высокую цену на различных договоренностях, так скажем, "неформальных", в том числе на поставках некачественного оборудования».