В Тольятти с ООО «Финактив» взыскано более полумиллиона рублей за невыплату зарплаты

Прокуратура Центрального района Тольятти в ходе проведения проверки по обращению работника ООО «Финактив» выяснила, что с ноября 2024 года по март 2025 года ему не выплачивалась зарплата и иные установленные законодательством выплаты. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Кроме того, как было установлено в ходе проверки, работнику не была выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск, а также со стороны работодателя была нарушена процедура привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

В связи с этим прокурор района направил в суд иск о взыскании с ООО «Финактив» задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованные дни отпуска, компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы, а также компенсации морального вреда.

Суд согласился с доводами прокурора и взыскал в пользу работника денежные средства в общей сумме более 537 тыс. руб.

Алексей Алексеев