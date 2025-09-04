В Тольятти с ООО «Финактив» взыскано более полумиллиона рублей за невыплату зарплаты
Прокуратура Центрального района Тольятти в ходе проведения проверки по обращению работника ООО «Финактив» выяснила, что с ноября 2024 года по март 2025 года ему не выплачивалась зарплата и иные установленные законодательством выплаты. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Кроме того, как было установлено в ходе проверки, работнику не была выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск, а также со стороны работодателя была нарушена процедура привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
В связи с этим прокурор района направил в суд иск о взыскании с ООО «Финактив» задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованные дни отпуска, компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы, а также компенсации морального вреда.
Суд согласился с доводами прокурора и взыскал в пользу работника денежные средства в общей сумме более 537 тыс. руб.