Виноградники ждут гостей

Только половина действующих виноделен в России оборудована для приема туристов. По данным аналитиков NF Group, сейчас в стране действует 284 винодельческих хозяйства, из них 133 объекта оборудованы гостевой инфраструктурой. Речь о средствах размещения: от беседок и глэмпингов до отелей с бассейнами, дегустационных залов, музеев и паркингов. Возможность для ночевок сейчас есть только на 24 винодельнях, отмечают в NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

76% таких туристических объектов расположено в Краснодарском крае и Крыму. На полуострове, на фоне общего роста турпотока, направление винного туризма привлекает все больше гостей, отмечают в Министерстве курортов и туризма Крыма. По итогам прошлого года, на различных агропредприятиях региона побывали больше 1 млн человек, или каждый пятый гость полуострова.

Не отстает и Краснодарский край, говорит председатель Комитета по туризму краевого отделения «Опора России» Антон Кулагин: «В 2022 году был запущен национальный туристический маршрут "Винные дороги Краснодарского края", и это имеет огромное значение для туризма. Он проходит по ключевым точкам региона: это Анапа, Тамань, станица Голубицкая (Темрюкский район), Сенной, Молдаванское, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Федотовка и Геленджик. Маршрут включает как виноградники, так и лавандовые поля, предлагает экскурсии и дегустации, рестораны с местной кухней и посещение выставок и музеев.

Также у нас разрабатывается автомобильный туристический маршрут "Винные дороги" протяженностью более 430 км. Инфраструктура развивается, открываются дегустационные залы, ресторанные комплексы с террасами. Какие-то винодельни уже имеют средства размещения, чтобы принимать гостей. Даже сейчас есть гостиницы со спа-зонами. За последние десять лет развитие винного туризма в Краснодарском крае, наверное, перешло от начальной стадии, когда только все зарождалось, к стадии активного роста. Появляются новые винодельни, которых раньше не было, по дороге из Геленджика в сторону Новороссийска две-три новых винодельни точно появилось».

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, пока винный туризм в стране остается все же нишевым направлением. Винодельни в основном посещают в рамках экскурсий, спрос на туры ограничен, а группы набираются с трудом. И одним из серьезных препятствий для популяризации направления туроператоры называют именно отсутствие инфраструктуры. Отчасти развитию отрасли мешает регулирование, говорят эксперты. Еще два года назад в Госдуму был внесен законопроект, который разрешает строительство и эксплуатацию объектов размещения на винодельческих предприятиях. Но дальше первого чтения работа над документом пока не продвинулась.

Но даже это нововведение не гарантирует, что виноделы станут активнее обустраивать свои объекты для туристов, говорит генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Понятно, что виноделам приходится очень непросто. Когда с ними разговариваешь, они рассказывают, мол, заработали несколько миллионов рублей, планируем вкладывать деньги в свое производство или строительство отеля. Естественно, большинство предпочитают дальше развивать винное производство, хотя спрос гигантский. Например, в самом лакомом кусочке России — Краснодарском крае — пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать отели при винодельне, где больше 40 номеров. Больше того, дегустационные залы рассчитаны на 10-20 человек. Естественно, не хватает мест.

В августе очередь на дегустацию была на две недели вперед. Проблем очень много, но 20-25 лет назад близко не было того спроса на винный туризм в России, который существует сейчас. Понятно, что Россия — не Испания, не Италия, тем не менее есть куда расти. Все виноделы без исключения, естественно, нуждаются в госдотациях, в беспроцентных кредитах. Они не хотят брать кредиты под 25%, которые сейчас им навязывают банки. Они готовы брать под 5-6%, потому что то, чем они занимаются, это малоприбыльно. Они жестко ограничены рамками. Не может российский винодел массово продавать вино дороже 1-3 тыс. руб. за бутылку. Есть винодельни, которые продают и по 6 тыс. руб., хотя вино не соответствует этой цене. Некоторые вынужденно выбирают нишу до 1 тыс. руб., а за такую цену не получается ни хорошее вино, ни хорошая прибыль».

На этом фоне, по оценкам Ассоциации туроператоров России, рынок винного туризма в стране может разделиться на два направления. Это объекты, которые будут продавать туристу только сам продукт. И винодельни с ресурсами, которые смогут обустроить землю для проживания гостей. Цены на винные туры сильно различаются. Групповая экскурсия может стоить до 2,5 тыс. руб. с человека. Более премиальные варианты с индивидуальным обслуживанием и дегустацией — вплоть до 150 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева